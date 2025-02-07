ЗМІ: Трамп залишить лише 294 працівників USAID з 10 тисяч

Reuters з посиланням на чотири джерела у Вашингтоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа планує дозволити продовжити роботу в Агенції з міжнародного розвитку USAID лише 294 співробітникам - з приблизно 10 тисяч.
Радикальне скорочення персоналу, який з п'ятниці перебуватиме у вимушених відпустках, є частиною реорганізаційних заходів, які провадить з дозволу глави держави очільник департаменту урядової ефективності Ілон Маск.
Трамп і Маск бездоказово звинувачують USAID у фінансових злочинах, пов'язаних з нецільовим використанням коштів та розкраданнями. Агенцію передано під контроль Державного департаменту США, де обіцяють "визначитися з програмами, які стануть винятком із загальної зупинки фінансування задля того, щоб зупинити поширення хвороб, боротися з голодом та протистояти бідності".
- Про те, які програми допомоги були заморожені через рішення адміністрації Трампа детально - у матеріалі LB.ua.