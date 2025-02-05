Співробітників USAID в усьому світі відправлять у відпустку з п'ятниці, вони зобов'язані повернутися до США

Виняток зробили для персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво та спеціальні програми

Співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в усьому світі відправлять в адміністративну відпустку в п'ятницю, вони також зобов'язані повернутися до США.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на веб-сайті USAID.

Згідно з повідомленням, станом на 23:59 за східноєвропейським часом у п’ятницю «увесь персонал, який безпосередньо наймає USAID, буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво та спеціальні програми».

У заяві йдеться, що готується план для персоналу, відрядженого за межі Сполучених Штатів, «згідно з яким Агентство організовуватиме та оплачуватиме повернення до Сполучених Штатів протягом 30 днів» і розриватиме «контракти, які не визначені як важливі».

USAID – це незалежна урядова установа, заснована Конгресом США у 1961 році, в якій працює близько 10 000 співробітників по всьому світу. Це головний орган уряду США з надання міжнародної допомоги, який щорічно отримує від Конгресу десятки мільярдів доларів на фінансування програм боротьби з бідністю, охорони здоров'я, ліквідації наслідків стихійних лих, а також - програм просування демократії та захисту прав людини.



У нещодавньому звіті Дослідницької служби Конгресу США (CRS) йдеться про те, що у 2023 фінансовому році USAID розпорядилося понад 40 мільярдами доларів сукупних асигнувань на підтримку проєктів у близько 130 країнах світу. До трійки найбільших отримувачів допомоги увійшли Україна, Ефіопія та Йорданія. Афганістан також увійшов до топ-10 отримувачів фінансування USAID.