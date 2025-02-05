Співробітників USAID в усьому світі відправлять у відпустку з п'ятниці, вони зобов'язані повернутися до США

Співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в усьому світі відправлять в адміністративну відпустку в п'ятницю, вони також зобов'язані повернутися до США.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на веб-сайті USAID.
Згідно з повідомленням, станом на 23:59 за східноєвропейським часом у п’ятницю «увесь персонал, який безпосередньо наймає USAID, буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво та спеціальні програми».
У заяві йдеться, що готується план для персоналу, відрядженого за межі Сполучених Штатів, «згідно з яким Агентство організовуватиме та оплачуватиме повернення до Сполучених Штатів протягом 30 днів» і розриватиме «контракти, які не визначені як важливі».
- Нагадаємо, напередодні держсекретар Марко Рубіо оголосив, що виконуватиме обов’язки адміністратора USAID.
- Раніше співробітники USAID отримували електронні листи з повідомленням про те, що їх відправляють у відпустку зі збереженням заробітної плати.
- Президент США Дональд Трамп розкритикував USAID, стверджуючи, що ним керують «радикальні божевільні».
- На сайті Білого дому опублікували статті витрат USAID, які, на думку нової адміністрації, були марнотратством і зловживаннями.
- Адміністрація Трампа також звільнила двох високопосадовців служби безпеки USAID після того, як вони спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності уряду (DOGE), який зараз очолює техномагнат Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі.
- Перед цим Державний департамент США видав наказ про припинення роботи щодо всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Трампа.
USAID – це незалежна урядова установа, заснована Конгресом США у 1961 році, в якій працює близько 10 000 співробітників по всьому світу. Це головний орган уряду США з надання міжнародної допомоги, який щорічно отримує від Конгресу десятки мільярдів доларів на фінансування програм боротьби з бідністю, охорони здоров'я, ліквідації наслідків стихійних лих, а також - програм просування демократії та захисту прав людини.
У нещодавньому звіті Дослідницької служби Конгресу США (CRS) йдеться про те, що у 2023 фінансовому році USAID розпорядилося понад 40 мільярдами доларів сукупних асигнувань на підтримку проєктів у близько 130 країнах світу. До трійки найбільших отримувачів допомоги увійшли Україна, Ефіопія та Йорданія. Афганістан також увійшов до топ-10 отримувачів фінансування USAID.