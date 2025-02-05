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Пем Бонді стала новою генпрокуроркою США

Пообіцяла не залучати політику у кримінальні та цивільні розслідування. 

Пем Бонді стала новою генпрокуроркою США
Памела "Пем" Бонді
Фото: EPA/UPG

Колишня юридична представниця Дональда Трампа під час розгляду справи про його імпічмент Пем Бонді офіційно стала генеральною прокуроркою Сполучених Штатів, отримавши необхідну підтримку у Сенаті.

Як пише Reuters, за 59-річну ексочільницю прокуратури штату Флорида проголосували 54 сенатори - усі республіканці та один демократ. 46 їхніх колег були проти. 

Бонді пообіцяла зберегти незалежність департаменту юстиції та "не залучати політику до своєї діяльності" - на тлі побоювань, що Трамп прагне взяти відомство під щільний контроль та помститися тим, хто вів розслідування проти нього та його прихильників у справі щодо невизнання результатів виборів та штурму Капітолію у 2021 році. 

Пем Бонді не була першим вибором для президента на посаду генерального прокурора - спершу Трамп доручив це крісло Метту Гетцу, проте на тлі звинувачень у неналежномі способі життя та можливих злочинах сексуального характеру той добровільно зняв свою кандидатуру.  

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