У ЄС заявили про значний прогрес щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії РФ

За підсумками 13-го засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України стало відомо, що вдалося досягнути значного прогресу, пише «Інтерфакс-Україна».

Про це заявили глава євродипломатії Кая Каллас, єврокомісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макграт, генсек Ради Європи Ален Берсе і заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

За словами Каллас, на засіданні вдалося зробити подальші кроки до створення спеціального трибуналу для злочину агресії.

«Має бути чіткий розподіл між воєнними злочинами та злочинами агресії: воєнні злочини можуть переслідуватися Міжнародним кримінальним судом, але злочин агресії може переслідуватися лише спеціальним трибуналом. Зрозуміло, що злочин агресії – це злочин керівництва, тому без злочину агресії не було б і військових злочинів. Тому надзвичайно важливо, щоб існувала відповідальність і за злочин агресії», - сказала дипломат.

Каллас наголосила, що «ніхто з Росії, ніхто з російського керівництва не є недоторканним» і додала, що до цього процесу залучили Україну, Службу зовнішньої діяльності, Європейську комісію, Раду Європи, а також 37 держав і при цьому також існує широка міжнародна підтримка ініціативи.

Наразі експерти завершують роботу над основним юридичним текстом для трибуналу.

Європейський комісар Майкл Макграт повідомив, що спецтрибунал «відіграватиме вирішальну роль у забезпеченні відповідальності за російську агресію проти України».

«Це забезпечить притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій незаконній війні, а також домагатиметься справедливості для жертв і відшкодування завданої шкоди. І я радий, що сьогодні основна група досягла значного прогресу в роботі над проєктом статуту Шумана», - зауважив Макграт і додав, що роботу над документом завершать у дуже короткий термін.

За словами єврокомісара, цей основний правовий документ регулюватиме «функціонування спеціального трибуналу для злочину агресії проти України», а після того, як трибунал запрацює, українська влада зможе передати поточні внутрішні розслідування та судові переслідування, пов’язані зі злочином агресії, прокурору спеціального трибуналу.

Спеціальний трибунал створять в інституційній структурі Ради Європи і цим забезпечать, щоб «кримінальне провадження дотримувалося найвищих процесуальних гарантій і відповідного міжнародного права прав людини».