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Азербайджан виділяє $1 мільйон для гуманітарної допомоги Україні

Алієв зобов'язав Мінфін Азербайджану забезпечити фінансування допомоги.

Азербайджан виділяє $1 мільйон для гуманітарної допомоги Україні

Азербайджан виділяє один мільйон доларів для надання гуманітарної допомоги Україні. Відповідне розпорядження підписав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану.

"Для закупівлі та відправлення виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні на підставі передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті одного мільйона доларів США", — йдеться у розпорядженні президента.

Також Алієв зобов’язав Міністерство фінансів Азербайджану забезпечити це фінансування. Президент доручив уряду країни вирішити питання, що випливають із цього розпорядження.

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