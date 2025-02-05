Азербайджан виділяє $1 мільйон для гуманітарної допомоги Україні

Азербайджан виділяє один мільйон доларів для надання гуманітарної допомоги Україні. Відповідне розпорядження підписав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану.

"Для закупівлі та відправлення виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні на підставі передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті одного мільйона доларів США", — йдеться у розпорядженні президента.

Також Алієв зобов’язав Міністерство фінансів Азербайджану забезпечити це фінансування. Президент доручив уряду країни вирішити питання, що випливають із цього розпорядження.