У Мінсоцполітики повідомили про спрощення можливості гуманітарної підтримки військових та ВПО

Оновили перелік товарів та послуг, що звільняються від оподаткування.

У Мінсоцполітики заявили про розширення можливості для надання благодійної допомоги. Йдеться про оновлення переліку товарів і послуг, що звільняються від оподаткування.

Як повідомили у міністерстві, ці зміни підготували за участі волонтерів, і вони спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема нова редакція Постанови Кабміну "Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб" дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

Сам перелік скоротили із 500 до 133 позицій, але, за даними міністерства, він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини.

Повний перелік можна переглянути за посиланням.

Також, згідно із змінами, учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах).