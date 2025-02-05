Рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару по Дружківці на Донеччині, повідомляє ДСНС.
Через ворожий обстріл зруйнований житловий будинок, у якому перебували люди: 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення.
Також пошкоджені 7 житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів.
Від удару на території місцевого підприємства спалахнула пожежа, на площі 144 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Під час розбору завалів надзвичайники прибрали понад 3 тонни будівельних конструкцій.
Вранці обласна адміністрація повідомляла, що на Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 4 отримали поранення. Зокрема було відомо про одну загиблу людину у Дружківці.