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МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів

Україна вважає, що Росія має щонайменше дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ: силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС та маніпулювати оперативною ситуацією в районі навколо станції.

МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів
Ілюстративне фото: представник “Росатому” Ренат Карчаа та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС, 29 березня 2023
Фото: EPA/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. 

“Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності. Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій Росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Москва має щонайменше дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ. Перша – силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС. Друга – маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції. Тихий заявив, що Україна не дасть втілити жоден із цих намірів.

“Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах. Ми не дозволимо Росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво”, – закликало МЗС України.

Дипломатичне відомство нагадало, що окупація Запорізької АЕС Росією є незаконною та створює серйозну загрозу ядерного інциденту. Це безпрецедентний випадок захоплення агресором найбільшої в Європі АЕС і перетворення її на військову базу. Лише повернення станції її законному власнику, Україні, дозволить відновити ядерну безпеку та захист відповідно до норм і стандартів МАГАТЕ.

Напередодні глава МАГАТЕ прибув до України і оглянув підстанцію “Київську”. Він заявив про можливість “ядерної аварії”. Аварія можлива внаслідок атаки або порушення електропостачання. Розподільчі станції, зокрема, виконують важливу функцію: постачають електроенергію на атомні станції, яка необхідна для охолодження їхніх реакторів і відпрацьованого палива.

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