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​На фронті за минулу добу відбулося 85 боєзіткнень, - Генштаб

Ворог також завдав двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБи.

​На фронті за минулу добу відбулося 85 боєзіткнень, - Генштаб
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Розпочалась 1078 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 85 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБи. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Салтине, Козача Лопань, Костянтинівка, Костянтинопіль, Вільне Поле, Бурлацьке, Андріївка, Удачне, Гуляйполе, Новопіль, Оріхів та Херсон.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Минулої доби ворог двічі атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки. 

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

Сили оборони відбили дві ворожих атаки на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки. 

На Сіверському та Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 157 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки окупантів та одну важку вогнеметну систему.

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