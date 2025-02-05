Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 844 070 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 844070 (+1140)
- танків ‒ 9947 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12)
- артилерійських систем – 22707 (+52)
- РСЗВ – 1269 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24102 (+99)
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36078 (+157)
- спеціальна техніка ‒ 3735 (+2).
Дані уточнюються.
- Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч українців отримали поранення. Росія ж втратила 300-350 тисяч вбитими і 600-700 тисяч пораненими.