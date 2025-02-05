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Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 844 070 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 844 070 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 844070 (+1140) 
  • танків ‒ 9947 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12)
  • артилерійських систем – 22707 (+52)
  • РСЗВ – 1269 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1053 (+0) 
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24102 (+99) 
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36078 (+157)
  • спеціальна техніка ‒ 3735 (+2).

Дані уточнюються.

  • Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч українців отримали поранення.  Росія ж втратила 300-350 тисяч вбитими і 600-700 тисяч пораненими. 
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