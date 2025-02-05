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Нацспротив: 70% тепломереж в Криму зношені

У 2024 році окупанти спромоглися замінити лише 21 км тепломереж.

Нацспротив: 70% тепломереж в Криму зношені
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому росіянами Криму стає все критичнішою ситуація з інфраструктурою. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Цього разу мова про тепломережі, більшість яких перебуває у аварійному стані. Понад тисячі кілометрів тепломереж 700 км потребують термінового ремонту”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що жителі Криму ризикують залишитися без тепла, з проривами труб і аваріями, оскільки окупаційна адміністрація не має ані коштів, ані плану дій для ліквідації цієї ситуації.

У 2024 році окупанти спромоглися замінити лише 21 км тепломереж, що складає 1% від необхідного обсягу.

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