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ЗМІ: Адміністрація Байдена уповільнювала поставки зброї в Україну

Цьому сприяли внутрішні дебати у адміністрації Байдена щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США.

ЗМІ: Адміністрація Байдена уповільнювала поставки зброї в Україну
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Пентагону

В останній рік каденції президента Байдена рішення щодо ключових поставок зброї в Україну зупинилися не лише через місяці затримок у Конгресі. Цьому також сприяли внутрішні дебати у адміністрації Байдена щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні повідомлення та власні джерела.

Видання зазначає, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун та міністр оборони Ллойд Остін стверджували, що у відповідь на зняття обмежень на удари американською зброєю Росія може посилити ескалацію, включно з нападами на військовий персонал США за кордоном. З ними погодився і радник з національної безпеки Джон Кірбі.

“Плутанини додавала хаотична система відстеження зброї, у якій навіть визначення “доставленого” різнилося між військовими підрозділами США”, - йдеться у повідомленні.

Після ухвалення Конгресом допомоги Україні адміністрація Байдена схвалила щомісяця близько 558 млн доларів до вересня. Згідно з аналізом Reuters, після перемоги Трампа на президентських виборах середня вартість пакетів допомоги різко зросла до рівня, якого не було з середини 2023 року.

Втім, щомісячна допомога від США досягла лише 1,1 млрд доларів США в середньому за перші два роки війни.

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“За даними двох помічників Конгресу, офіційного представника США, до листопада було доставлено лише близько половини загальної суми, яку США обіцяли у 2024 році з американських запасів, і лише близько 30% обіцяної броньованої техніки надійшло до початку грудня”, - пише Reuters.

Хоча високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заперечив, що США надто повільно надавали допомогу, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог розкритикував загальний підхід Байдена.

“Було багато розмов про надання речей, але їх було не в тій кількості. Вони були не вчасно. Адміністрація Байдена боялася ескалації. Я переконаний, що великі держави не бояться ескалації”, – сказав він.

Окремі оцінки генерального інспектора Пентагону та Управління підзвітності уряду показали, що адміністрація, схоже, не знала, скільки зброї було доставлено – або наскільки відстали поставки.

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