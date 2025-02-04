Росія вдарила по Ізюму: загинули і поранені люди, пошкоджена міська рада (оновлено)

Також під удар потрапила будівля виконавчої служби.

Сьогодні росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. П'ятеро людей загинули і 38 поранені.

Такі оновлені дані повідомили у ОВА. Серед поранених – дівчина 15 років.

"Госпіталізовано 7 людей. 5 людей загинули", – розповів керівник ОВА.

Росіяни влучили в адмінбудівлю. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає. За інформацією українського президента, частково пошкоджена будівля міської ради.

Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

За інформацією Мін'юсту, у оезультаті влучання частково зруйновано офіс Ізюмського відділу Державної виконавчої служби в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

"В момент влучання в офісі перебувало 8 працівників ДВС. Троє отримали поранення, решта не постраждали", – зазначили в міністерстві.