Укрпошта заявила, що стала швидшою: 100% посилок тепер обробляють на автоматизованих лініях

У компанії кажуть, що нові сортувальні лінії дозволять збільшити швидкість і точність сортування у вісім разів. Це зробить можливим отримання посилки вже наступного дня після відправлення.

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” повністю завершив автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що забезпечить технологічний ривок у швидкості обробки й доставки відправлень, повідомила 4 лютого пресслужба компанії.

Зазначається, що нові сортувальні лінії дозволять збільшити швидкість і точність сортування у вісім разів, відтак отримання посилок між великими містами та обласними центрами України стане можливим уже наступного дня після відправлення.

Завдяки модернізації Укрпошта може обробляти до двох мільйонів відправлень на добу, а швидкість обробки сягає п’яти посилок за секунду.

“2025 рік – рік завершення наймасштабніших реформ Укрпошти, і автоматизація сортування – одна з ключових. Сьогодні ми відкрили новий сучасний логістичний центр у Запоріжжі, тим самим завершивши автоматизацію наших сортувальних потужностей. Відтепер посилки по всій країні доходитимуть швидше, а ризик втрати чи помилки стане мінімальним”, – зазначає генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Інвестиції в модернізацію склали мільярд гривень власних коштів. Усі сортувальні центри оснащені новітнім обладнанням та програмним забезпеченням українського виробництва компанії UIS.

Разом із запуском автоматизованих ліній Укрпошта запровадила нову логістичну модель. Оптимізація маршрутів між терміналами, логістичними центрами та депо дозволяє скоротити час доставки: спочатку між обласними центрами та великими містами – уже наступного дня, а згодом – у всі куточки України.

Наразі повністю автоматизовані лінії працюють у семи ключових хабах: Київ-Правий, Київ-Лівий, Одеса, Харків, Хмельницький, Львів та Дніпро, а також у 17 логістичних центрах по Україні, де використовуються напівавтоматизовані лінії.

Усі сортувальні центри оснащені потужними промисловими генераторами, що гарантує безперебійну роботу навіть за відсутності електропостачання.

У 2025 році Укрпошта планує завершити автоматизацію сортування листів, газет і комплектування замовлень лікарських засобів, а також відкрити ще один центр обробки міжнародних відправлень.