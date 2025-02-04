Важкі втрати є однією з причин відсутності північнокорейських військ на Курщині, зазначили у південнокорейській розвідці.

Південнокорейська розвідка підтвердила, що солдати КНДР не беруть участь в боях на Курщині з середини січня, передає найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Національна розвідувальна служба (NIS) оприлюднила дані розвідки, підтвердивши нещодавнє повідомлення The New York Times про те, що північнокорейські солдати, які воювали разом з російськими військами проти України, були відведені з лінії фронту в середині січня через великі втрати.

“З середини січня не було жодних ознак того, що війська Північної Кореї, дислоковані в російській Курській області, вступають у бій”, – заявили в NIS.

Розвідувальне агентство повторило повідомлення новин, заявивши, що важкі втрати є однією з причин відсутності північнокорейських військ, додавши, що зараз вживаються зусилля для визначення точної причини.

За його оцінками, Північна Корея направила близько 11 000 військових для підтримки Росії у війні проти України. З них, як вважають, 300 були вбиті, ще близько 2700 поранені.

Раніше українські Сили спецоперацій підтвердили відсутність північнокорейських солдатів на Курщині.