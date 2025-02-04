Ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії, пошкоджено підприємство

Агресор тероризував Нікопольщину. Бив по району ввечері та вночі. Для цього застосовував РСЗВ "Град" і важку артилерію. Спрямував і дрон-камікадзе, повідомляє Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Зазначимо, вночі РФ запустила по території України 65 ударних дронів, ППО збила 37 із них. Ще 28 безпілотників локаційно втрачені.