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На Сумщині у двох громадах через ворожі дрони постраждали будинки

Безпілотники впали на територіях Сумської та Буринської громад. 

На Сумщині у двох громадах через ворожі дрони постраждали будинки
Ліквідація наслідків атаки у Сумській громаді
Фото: ДСНС

На Сумщині через падіння ворожих дронів пошкоджені будинки та заклад освіти. Безпілотники впали на територіях Сумської та Буринської громад. 

Про це повідомили у ДСНС та у ОВА.

У результаті ворожої атаки по Сумській громаді виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів. Один будинок зруйновано, ще 4 – пошкодженні. Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ліквідація наслідків атаки у Сумській громаді
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки у Сумській громаді

У Буринській громаді вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та більше 20 – у закладі освіти.

Всього над областю захисники збили 14 ворожих дронів. 

  • Унаслідок російської дронової атаки у Черкасах виникли пожежі на територіях трьох підприємств. У межах області знищили 12 "шахедів".
  • А у Печерському районі Києва на декількох поверхах недобудови знайшли уламки дронів. Пожежі не було, люди не постраждали. 
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