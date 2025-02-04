На Сумщині у двох громадах через ворожі дрони постраждали будинки

На Сумщині через падіння ворожих дронів пошкоджені будинки та заклад освіти. Безпілотники впали на територіях Сумської та Буринської громад.
Про це повідомили у ДСНС та у ОВА.
У результаті ворожої атаки по Сумській громаді виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів. Один будинок зруйновано, ще 4 – пошкодженні. Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У Буринській громаді вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та більше 20 – у закладі освіти.
Всього над областю захисники збили 14 ворожих дронів.
- Унаслідок російської дронової атаки у Черкасах виникли пожежі на територіях трьох підприємств. У межах області знищили 12 "шахедів".
- А у Печерському районі Києва на декількох поверхах недобудови знайшли уламки дронів. Пожежі не було, люди не постраждали.