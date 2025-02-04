На Сумщині у двох громадах через ворожі дрони постраждали будинки

Безпілотники впали на територіях Сумської та Буринської громад.

На Сумщині через падіння ворожих дронів пошкоджені будинки та заклад освіти. Безпілотники впали на територіях Сумської та Буринської громад.

Про це повідомили у ДСНС та у ОВА.

У результаті ворожої атаки по Сумській громаді виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів. Один будинок зруйновано, ще 4 – пошкодженні. Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки у Сумській громаді

У Буринській громаді вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та більше 20 – у закладі освіти.

Всього над областю захисники збили 14 ворожих дронів.