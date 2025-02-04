ЄС та Британія на саміті у Брюсселі домовилися збільшити оборонні зусилля

Але не відповіли на питання, звідки братимуть гроші на військові витрати.

Саміт лідерів ЄС та Британії, у фокусі - Кір Стармер та Емманюель Макрон

Лідери країн Європейського Союзу та Великої Британії на безпековому саміті у Брюсселі домовилися збільшити витрати та усунути недоліки у своїй системі захисту проти Росії та інших загроз.

Як пише Reuters, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, який виступив ініціатором зустрічі, заявив про потребу "зробити заради безпеки ще краще, сильніше та швидше, ніж вже було виконано, а головне - разом".

За словами посадовця, лідери країн-членів ЄС та Сполученого Королівства під час зустрічі були сфокусовані на вирішенні проблем у сфері оборони - зокрема щодо протиповітряного та протиракетного захисту, ракетного озброєння, боєприпасів та військового транспорту.

Попри спільне розуміння необхідності збільшити витрати на військову сферу, учасники саміту не змогли дати спільну відповідь на питання, звідки взяти кошти на додаткове фінансування. У Єврокомісії пообіцяли переглянути правила щодо обмежень на публічні фінанси країн-членів, щоб зробити нарощення оборонних бюджетів простішим.