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Нацспротив: у тимчасово окупованому Мелітополі ускладнили процедуру отримання медичної допомоги

Якщо людина не має умовного смартфону, до лікаря вона потрапити фактично не може.

Нацспротив: у тимчасово окупованому Мелітополі ускладнили процедуру отримання медичної допомоги
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

Представники російсько-окупаційних адміністрацій продовжують знущатися над  мешканцями тимчасово окупованих територій півдня України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Відтак, щоб отримати медичну допомогу в лікарнях в н.п. Мелітополь, місцевому населенню потрібно зареєструватися через незрозумілу електронну систему, яка часто дає збій, особливо через відсутність доступу до стабільного інтернету”, - йдеться у повідомленні.

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Таким чином похід до лікаря, особливо для людей похилого віку,  значно ускладнюється. А якщо людина не має відповідних пристроїв, для неї така місія стає не здійсненною. 

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