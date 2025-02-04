Нацспротив: у тимчасово окупованому Мелітополі ускладнили процедуру отримання медичної допомоги

Якщо людина не має умовного смартфону, до лікаря вона потрапити фактично не може.

Представники російсько-окупаційних адміністрацій продовжують знущатися над мешканцями тимчасово окупованих територій півдня України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Відтак, щоб отримати медичну допомогу в лікарнях в н.п. Мелітополь, місцевому населенню потрібно зареєструватися через незрозумілу електронну систему, яка часто дає збій, особливо через відсутність доступу до стабільного інтернету”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином похід до лікаря, особливо для людей похилого віку, значно ускладнюється. А якщо людина не має відповідних пристроїв, для неї така місія стає не здійсненною.