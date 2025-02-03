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На Херсонщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка

Правоохоронці на броньованому автомобілі вивезли пораненого чоловіка і передали його медикам. 

На Херсонщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка
На Херсонщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка
Фото: Скріншот з відео

Мешканці Берислава Херсонської області звернулись до поліції з проханням евакуювати пораненого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Вранці 60-річний чоловік потрапив під атаку російського безпілотника, внаслідок чого отримав вогнепальне поранення ноги”, - йдеться у повідомленні. 

Оскільки окупанти постійно атакували Берислав “скидами”, авто швидкої допомоги не могли під’їхати до місця призначення. 

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Отже, правоохоронці на броньованому автомобілі вивезли пораненого чоловіка до місця призначення, а там передали його медикам. 

Якщо ви бажаєте евакуюватися, зверніться до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102, органів місцевої влади чи волонтерських організацій. Крім того, інформацію щодо евакуації можна дізнатися за телефоном “гарячої” лінії Херсонської ОВА: 0800-33-09-51.

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