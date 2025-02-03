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Російська армія атакувала Дніпропетровщину дроном-камікадзе та била з артилерії

Під обстрілами опинилися Нікополь та Мирівська громада.

Російська армія атакувала Дніпропетровщину дроном-камікадзе та била з артилерії
РФ атакувала Нікополь
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Упродовж дня, 3 лютого, російська аармія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області з різних видів озброєння. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ворожим ударом знову була Нікопольщина. Агресор обстрілював з артилерії. Поцілив дроном-камікадзе та скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали райцентр та Мирівська громада", — ідеться у повідомленні. 

Через ворожі обстріли є пошкодження на території промислового підприємства. 

Без загиблих та постраждалих.

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