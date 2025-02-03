Російська армія атакувала Дніпропетровщину дроном-камікадзе та била з артилерії

Під обстрілами опинилися Нікополь та Мирівська громада.

Упродовж дня, 3 лютого, російська аармія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області з різних видів озброєння.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ворожим ударом знову була Нікопольщина. Агресор обстрілював з артилерії. Поцілив дроном-камікадзе та скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали райцентр та Мирівська громада", — ідеться у повідомленні.

Через ворожі обстріли є пошкодження на території промислового підприємства.

Без загиблих та постраждалих.