Російська армія атакувала Дніпропетровщину дроном-камікадзе та била з артилерії

Упродовж дня, 3 лютого, російська аармія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області з різних видів озброєння.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Під ворожим ударом знову була Нікопольщина. Агресор обстрілював з артилерії. Поцілив дроном-камікадзе та скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали райцентр та Мирівська громада", — ідеться у повідомленні.
Через ворожі обстріли є пошкодження на території промислового підприємства.
Без загиблих та постраждалих.
- Упродовж дня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини дронами. Унаслідок обстрілів постраждали три людини, пошкоджень зазнали шість цивільних об’єктів.