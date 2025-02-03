Суд помʼякшив запобіжний захід меру Ірпеня Маркушину

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня Олександру Маркушину та відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Суспільне.

Сторона захисту подала апеляцію на рішення Печерського суду щодо тримання під вартою. Суд частково задовольнив апеляцію і відпустив Маркушина з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

На засідання прийшли військові, представники громади, громадські діячі, які готові взяти Маркушина на поруки. Серед них, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, бізнесмен Гарік Корогодський.

Олександр Маркушин розповів, що з вересня 2022-го його діти живуть в Україні: старший син із колишньою дружиною, а чотирирічний Марк живе з ним.

"За тиждень, поки я був у СІЗО, мене ніхто не допитав. Я не збираюсь втікати. Мені треба працювати на громаду, бо сьогодні в місті відбувається свавілля та незаконне захоплення влади, щоб вирішувати комерційні справи Карплюка і компанії", – заявив Маркушин.

Сторона захисту також планує подавати апеляцію на рішення про відсторонення з посади.