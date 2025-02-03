Росіяни примусово вербують школярів на ТОТ Херсонщини до "Юнармії"

Російська влада від початку окупації частини Херсонської області активно мілітаризує українських дітей та молодь. Одним із основних інструментів цього процесу є залучення неповнолітніх до так званої "Юнармії".

Як повідомляє Центр національного спротиву, "Юнармія" – російська воєнізоваа організація, створена для виховання дітей у так званому дусі російського "патріотизму", відданості кремлівському режиму та підготовки до майбутньої військової служби в рядах окупаційної армії.

Окупаційні адміністрації проводять масштабну кампанію щодо вербування українських дітей у "Юнармію". У спротиві зазначають, що найчастіше цей процес відбувається під примусом або шляхом психологічного тиску. Школярів змушують писати заяви про вступ до організації, а батькам погрожують соціальними санкціями у разі відмови їхніх дітей брати участь у "патріотичних" заходах.

"Примусове залучення дітей до цієї організації здійснюється проведенням підготовчих заходів. Виділимо основні із них – пропаганда у школах. Це фактично найважливійший вектор злочинної діяльності, оскільки так звані вчителі, які призначені окупаційною владою, проводять заняття, де нав’язують дітям російську ідеологію, розповідають про "героїзм" російської армії та критикують не лише Сили оборони, але й Україну в цілому. Також проводяться позашкільні заходи, в яких молодь добровільно-примусово змушують брати участь у військових зборах, де вони навчаються основ стрільб, тактики тощо", – ідеться у повідомленні.

За вступ до "Юнармії" окупанти обіцяють матеріальні стимули або привілеї. Серед яких є подарунки, поїздки до Росії, або ж можливість отримати так звані пільги при вступі у навчальні заклади на території держави-агресора. Водночас, окупанти постійно здійснюють тиск на батьків, оскільки у разі не згоди, або відмови щодо такої співпраці з окупантами їх можуть позбавити батьківських прав.

Таким чином, окупаційна влада використовує "Юнармію" як інструмент пропаганди, щоб сформувати у дітей вороже ставлення до України та її незалежності. Шкільні програми змінено відповідно до російських стандартів, а українська історія та культура витісняються з навчального процесу. Дітям прищеплюють міфи про "єдність" з Росією, "несправедливість" розпаду СРСР, а також демонізують українську армію та європейські цінності. Все це спрямоване на виховання нового покоління, яке буде ідентифікувати себе не як українці, а як частина "русского міра".

Центр національного спротиву закликає батьків жодним чином не співпрацювати з окупаційним режимом та не погоджувати вступу своїх дітей до "Юнармії", оскільки "дана організація маскується під "патріотичне виховання", але насправді перетворює дітей на знаряддя пропаганди та майбутніх "гарматних м’ясників".