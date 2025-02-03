На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули шестеро цивільних

Через активні бойові дії п'ятеро людей загинули у Часовому Яру.

Через активні бойові дії та обстріли РФ у Донецькій області загинули шестеро мирних жителів.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Філашкін зазначає, що попри активні бойові дії у Часовому Яру частина людей досі залишаються у місті.

"Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років — сьогодні вдалося знайти тіла загиблих", — каже очільник ОВА.

Також напередодні у Покровську внаслідок обстрілів РФ загинув 62-річний чоловік. Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину.