На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули шестеро цивільних

Через активні бойові дії та обстріли РФ у Донецькій області загинули шестеро мирних жителів.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Філашкін зазначає, що попри активні бойові дії у Часовому Яру частина людей досі залишаються у місті.
"Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років — сьогодні вдалося знайти тіла загиблих", — каже очільник ОВА.
Також напередодні у Покровську внаслідок обстрілів РФ загинув 62-річний чоловік. Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину.
- Окупаційні війська усе більше зосереджують свою увагу на Андріївці у Донецькій області і північніше від населеного пункту тиснуть на позиції Сил оборони зі Слов'янки і Петропавлівки, рухаючись до дороги Ясенове-Андріївка.