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На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули шестеро цивільних

Через активні бойові дії п'ятеро людей загинули у Часовому Яру.

На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули шестеро цивільних
обстріл Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Через активні бойові дії та обстріли РФ у Донецькій області загинули шестеро мирних жителів. 

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Філашкін зазначає, що попри активні бойові дії у Часовому Яру частина людей досі залишаються у місті. 

"Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років — сьогодні вдалося знайти тіла загиблих", — каже очільник ОВА.

Також напередодні у Покровську внаслідок обстрілів РФ загинув 62-річний чоловік. Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину.

  • Окупаційні війська усе більше зосереджують свою увагу на Андріївці у Донецькій області і північніше від населеного пункту тиснуть на позиції Сил оборони зі Слов'янки і Петропавлівки, рухаючись до дороги Ясенове-Андріївка. 
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