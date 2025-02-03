Головне за ніч та ранок понеділка, 3 лютого: майже 100 боєзіткнень, вибухи у Волгограді та в Астрахані

Нічна повітряна атака, 97 бойових зіткнень, бої на Покровському та Куп'янському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, аварійні відключення світла.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 97 боїв.

39 з них – на Покровському напрямку, 18 – на Куп’янському.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 окупантів, 12 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артсистему, 1 РСЗВ та 3 системи ППО. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 841 660 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував напади на військовослужбовців, назвавши ці випадки ганебними.

Також він нагадав, що під час війни мобілізація є необхідністю. За його словами, в ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадків порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над поліпшенням якості роботи ТЦК.

У ніч на 3 лютого росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах, дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії та із ТОТ Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

Сьогодні, 3 лютого, унаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовані аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

Крім цього, станом на 8:30 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 31 січня. Причиною є зниження температури повітря у більшості регіонів.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, тому громадян закликають за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.

У Росії дрони атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод, пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

У Волгограді місцеві за ніч нарахували не менше 50 вибухів. Повідомляли про роботу ППО, а на заводі знову почалась пожежа. В місті частково зникло світло.

У Астрахані, за даними місцевих, відбулось влучення одразу по трьох установках заводу, а також газопроводу. На місці вирує пожежа. За словами очевидця, атаковано об'єкт "Газпрому".

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!