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Головне за ніч та ранок понеділка, 3 лютого: майже 100 боєзіткнень, вибухи у Волгограді та в Астрахані

Нічна повітряна атака, 97 бойових зіткнень, бої на Покровському та Куп'янському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, аварійні відключення світла.

Головне за ніч та ранок понеділка, 3 лютого: майже 100 боєзіткнень, вибухи у Волгограді та в Астрахані
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 97 боїв.

39 з них – на Покровському напрямку, 18 – на Куп’янському.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 окупантів, 12 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артсистему, 1 РСЗВ та 3 системи ППО. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 841 660 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував напади на військовослужбовців, назвавши ці випадки ганебними.

Також він нагадав, що під час війни мобілізація є необхідністю. За його словами, в ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадків порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над поліпшенням якості роботи ТЦК.

У ніч на 3 лютого росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах, дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії та із ТОТ Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

Сьогодні, 3 лютого, унаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовані аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

Крім цього, станом на 8:30 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 31 січня. Причиною є зниження температури повітря у більшості регіонів.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, тому громадян закликають за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.

У Росії дрони атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод, пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

У Волгограді місцеві за ніч нарахували не менше 50 вибухів. Повідомляли про роботу ППО, а на заводі знову почалась пожежа. В місті частково зникло світло.

У Астрахані, за даними місцевих, відбулось влучення одразу по трьох установках заводу, а також газопроводу. На місці вирує пожежа. За словами очевидця, атаковано об'єкт "Газпрому".

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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