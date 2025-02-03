Головне за ніч та ранок понеділка, 3 лютого: майже 100 боєзіткнень, вибухи у Волгограді та в Астрахані

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 97 боїв.
39 з них – на Покровському напрямку, 18 – на Куп’янському.
На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 окупантів, 12 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артсистему, 1 РСЗВ та 3 системи ППО. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 841 660 осіб.
Про інші втрати ворога – в новині.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував напади на військовослужбовців, назвавши ці випадки ганебними.
Також він нагадав, що під час війни мобілізація є необхідністю. За його словами, в ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадків порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над поліпшенням якості роботи ТЦК.
У ніч на 3 лютого росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Як повідомили у Повітряних силах, дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії та із ТОТ Криму.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.
Сьогодні, 3 лютого, унаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовані аварійні відключення, повідомили в Укренерго.
Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.
Крім цього, станом на 8:30 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 31 січня. Причиною є зниження температури повітря у більшості регіонів.
Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, тому громадян закликають за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.
У Росії дрони атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод, пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.
У Волгограді місцеві за ніч нарахували не менше 50 вибухів. Повідомляли про роботу ППО, а на заводі знову почалась пожежа. В місті частково зникло світло.
У Астрахані, за даними місцевих, відбулось влучення одразу по трьох установках заводу, а також газопроводу. На місці вирує пожежа. За словами очевидця, атаковано об'єкт "Газпрому".
Більше інформації – в новині.
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