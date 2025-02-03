На фронті відбулося 97 боїв, з них 39 – на Покровському напрямку

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів.

Розпочалась тисяча сімдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 62 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Грем’ячка Чернігівської області; Новопіль Донецької області; Щербаки Запорізької області та Херсона.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕБ, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Гатище.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова.

Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед неподалік Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

Вчора, на Сіверському напрямку, ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Успіху не мав.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії у районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.