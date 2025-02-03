​У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносії, а в Чорному – один

РФ тримає у Чорному та Середземному морях усього три ракетоносії загальним залпом 26 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.