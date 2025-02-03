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​У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносії, а в Чорному – один

Загальний залп складає близько 26 "Калібрів".

​У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносії, а в Чорному – один
Фото: Владислав Назаров у Telegram

РФ тримає у Чорному та Середземному морях усього три ракетоносії загальним залпом 26 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. 

В Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

 За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС
 РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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