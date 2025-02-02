Посол Макеєв: берлінське агентство LURE видалило матеріали для скандальної рекламної кампанії «Медузи»

Також партнери агентства мають невідкладно припинити демонстрацію ролика, де використали кадри з війни в Україні.

Берлінське агентство LURE видалило з інтернету всі матеріали, які стосувалися рекламної кампанії так званого російського опозиційного видання «Медуза».

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Посол звертався з відповідним листом до керівництва агенції і тепер отримав відповідь.

«Головне в листі – це слова, що LURE видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. «Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів» означає завершення кампанії», - зазначив Макеєв.

Фото: Facebook/Oleksii Makeiev лист від Lure українському послу

Він закликав небайдужих відслідковувати, чи справді кампанію скасовують, і попросив повідомляти про ролики чи візуальну рекламу, якщо такі ще будуть з’являтися в інформаційному просторі. Макеєв також звернувся і до колег-дипломатів.

«Нашим колегам-дипломатам в інших країнах, куди креативною течією теж занесло тіньовий флот медуз, напишу – стежитимемо за нашим демократичним морем разом. Пана Ярослава (Базилевича, момент похорону сім'ї якого використали у рекламній кампанії – Ред.) про особисті вибачення агенції я повідомив», - додав посол.