Посол Макеєв: берлінське агентство LURE видалило матеріали для скандальної рекламної кампанії «Медузи»

Берлінське агентство LURE видалило з інтернету всі матеріали, які стосувалися рекламної кампанії так званого російського опозиційного видання «Медуза».
Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
Посол звертався з відповідним листом до керівництва агенції і тепер отримав відповідь.
«Головне в листі – це слова, що LURE видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. «Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів» означає завершення кампанії», - зазначив Макеєв.
Він закликав небайдужих відслідковувати, чи справді кампанію скасовують, і попросив повідомляти про ролики чи візуальну рекламу, якщо такі ще будуть з’являтися в інформаційному просторі. Макеєв також звернувся і до колег-дипломатів.
«Нашим колегам-дипломатам в інших країнах, куди креативною течією теж занесло тіньовий флот медуз, напишу – стежитимемо за нашим демократичним морем разом. Пана Ярослава (Базилевича, момент похорону сім'ї якого використали у рекламній кампанії – Ред.) про особисті вибачення агенції я повідомив», - додав посол.
- «Медуза», як відомо, запустила рекламу, аби викликати співчуття до росіян і при цьому використала кадри з війни в Україні, на яких зображені постраждалі від російської агресії.
- Серед них – сім’я Ярослава Базилевича, яка загинула торік у вересні унаслідок ракетного обстрілу Львова.
- На це відреагувало українське МЗС. Речник відомства Георгій Тихий закликав «негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився».