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Посол Макеєв: берлінське агентство LURE видалило матеріали для скандальної рекламної кампанії «Медузи»

Також партнери агентства мають невідкладно припинити демонстрацію ролика, де використали кадри з війни в Україні.

Посол Макеєв: берлінське агентство LURE видалило матеріали для скандальної рекламної кампанії «Медузи»
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Фото: aussiedlerbote.de

Берлінське агентство LURE видалило з інтернету всі матеріали, які стосувалися рекламної кампанії так званого російського опозиційного видання «Медуза».

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Посол звертався з відповідним листом до керівництва агенції і тепер отримав відповідь.

«Головне в листі – це слова, що LURE видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. «Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів» означає завершення кампанії», - зазначив Макеєв.

лист від Lure українському послу
Фото: Facebook/Oleksii Makeiev
лист від Lure українському послу

Він закликав небайдужих відслідковувати, чи справді кампанію скасовують, і попросив повідомляти про ролики чи візуальну рекламу, якщо такі ще будуть з’являтися в інформаційному просторі. Макеєв також звернувся і до колег-дипломатів.

«Нашим колегам-дипломатам в інших країнах, куди креативною течією теж занесло тіньовий флот медуз, напишу – стежитимемо за нашим демократичним морем разом. Пана Ярослава (Базилевича, момент похорону сім'ї якого використали у рекламній кампанії – Ред.) про особисті вибачення агенції я повідомив», - додав посол.

  • «Медуза», як відомо, запустила рекламу, аби викликати співчуття до росіян і при цьому використала кадри з війни в Україні, на яких зображені постраждалі від російської агресії.
  • Серед них – сім’я Ярослава Базилевича, яка загинула торік у вересні унаслідок ракетного обстрілу Львова.
  • На це відреагувало українське МЗС. Речник відомства Георгій Тихий закликав «негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився».
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