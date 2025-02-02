За січень сили і засоби ППО збили понад 2300 російських ракет і БпЛА різних типів

У січні українська протиповітряна оборона збила понад 2300 засобів повітряного нападу росіян.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Серед уражених цілей ворога:
- 31 крилата ракета Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 1595 ударних БпЛА типу «Shahed»;
- 388 розвідувальних БпЛА;
- 236 БпЛА інших типів.
«За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття», - додали у командуванні.
Крім того, українська авіація у січні знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БпЛА, райони зосередження техніки та живої сили росіян.