За січень сили і засоби ППО збили понад 2300 російських ракет і БпЛА різних типів

У січні українська протиповітряна оборона збила понад 2300 засобів повітряного нападу росіян.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Серед уражених цілей ворога:

31 крилата ракета Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;

2 балістичні ракети «Іскандер-М»;

12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1595 ударних БпЛА типу «Shahed»;

388 розвідувальних БпЛА;

236 БпЛА інших типів.

«За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття», - додали у командуванні.

Крім того, українська авіація у січні знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БпЛА, райони зосередження техніки та живої сили росіян.