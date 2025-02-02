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За січень сили і засоби ППО збили понад 2300 російських ракет і БпЛА різних типів

Серед них - 1595 ударних безпілотників типу «Shahed».

За січень сили і засоби ППО збили понад 2300 російських ракет і БпЛА різних типів
українська авіація
Фото: Генштаб

У січні українська протиповітряна оборона збила понад 2300 засобів повітряного нападу росіян.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Серед уражених цілей ворога:

  • 31 крилата ракета Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1595 ударних БпЛА типу «Shahed»;
  • 388 розвідувальних БпЛА;
  • 236 БпЛА інших типів.

«За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття», - додали у командуванні.

Крім того, українська авіація у січні знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БпЛА, райони зосередження техніки та живої сили росіян.

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