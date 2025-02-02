Росіяни завдають ударів по прифронтових населених пунктах Запоріжжя

Російські окупанти завдають ударів по прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Прямо зараз росіяни бʼють по прифронтових населених пунктах. Є інформація про щонайменше 8 ударів", - написав він у Telegram.

Тривога оголошена по всій території області.

Федоров закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки.

Моніторингові канали повідомляли, що з тимчасово окупованих територій області росіяни запускають КАБи в бік Запорізького району.

За минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запоріжжя.