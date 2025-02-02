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Росіяни завдають ударів по прифронтових населених пунктах Запоріжжя

Тривога оголошена по всій території області. 

Росіяни завдають ударів по прифронтових населених пунктах Запоріжжя
Наслідки російських обстрілів, Запоріжжя (архівне фото)
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти завдають ударів по прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. 

"Прямо зараз росіяни бʼють по прифронтових населених пунктах. Є інформація про щонайменше 8 ударів", - написав він у Telegram.

Тривога оголошена по всій території області. 

Федоров закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки. 

Моніторингові канали повідомляли, що з тимчасово окупованих територій області росіяни запускають КАБи в бік Запорізького району.

За минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запоріжжя

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