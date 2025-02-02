Сили оборони: Бої за Велику Новосілку тривають, ворог потрапив у вогневий мішок

На Доннеччині тривають бої за населений пункт Велика Новосілка. Російські війська потрапили у "вогневий місшок" в селищі.
Про це повідомляють у 110 ОМБр.
"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений", — йдеться у повідомленні.
Як розповідають військові, у Великій Новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів. Потім в бій вступають FPV-дрони та артилерія, які "мінусують" ворожі війська.
"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали", — додають військові.
- Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, що російська армія намагається обійти Покровськ на Донеччині із заходу, щоб перерізати важливі траси та змусити українські війська відступити.