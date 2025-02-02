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Сили оборони: Бої за Велику Новосілку тривають, ворог потрапив у вогневий мішок

Ворог не може ні просуватися далі, ні відступити.

Сили оборони: Бої за Велику Новосілку тривають, ворог потрапив у вогневий мішок
Фото: скріншот

На Доннеччині тривають бої за населений пункт Велика Новосілка. Російські війська потрапили у "вогневий місшок" в селищі. 

Про це повідомляють у 110 ОМБр.  

"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений", — йдеться у повідомленні.

Як розповідають військові, у Великій Новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів. Потім в бій вступають FPV-дрони та артилерія, які  "мінусують" ворожі війська. 

"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали", — додають військові.

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