Сили оборони: Бої за Велику Новосілку тривають, ворог потрапив у вогневий мішок

Ворог не може ні просуватися далі, ні відступити.

На Доннеччині тривають бої за населений пункт Велика Новосілка. Російські війська потрапили у "вогневий місшок" в селищі.

Про це повідомляють у 110 ОМБр.

"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений", — йдеться у повідомленні.

Як розповідають військові, у Великій Новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів. Потім в бій вступають FPV-дрони та артилерія, які "мінусують" ворожі війська.

"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали", — додають військові.