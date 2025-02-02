У Божковській колонії на Полтавщині катували і вбивали ув’язнених, - ДБР

У державній установі "Божковська виправна колонія (№16)" діяла організована група, яка катувала і вбивала ув’язнених.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Навесні 2024 року ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії. Слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених. Жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новоприбулим увʼязненим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру "приймання", під час якої їх змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови - застосовувалися тортури: в'язнів били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Наприклад, було задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.



П’ятьом службовим особам колонії повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.