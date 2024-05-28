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"Інтерфакс-Україна": ДБР проводить обшук у виправній колонії на Полтавщині

Перевіряють інформацію про порушення прав ув'язнених та систему поборів.

"Інтерфакс-Україна": ДБР проводить обшук у виправній колонії на Полтавщині
Фото: З відкритих джерел

Державне бюро розслідувань проводить масштабні обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що обшук здійснюється на підставі інформації про численні порушення прав ув'язнених і тортури.

За інформацією джерела, слідчі дії також проводять в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) і в її керівника Георгія Романова.

Крім інформації про можливу організацію системи поборів і знущань, правоохоронці також перевіряють підстави отримання Романовим у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

У лютому ДБР скерувало до суду справу щодо екскерівника колонії на Дніпропетровщині, який обіцяв в’язню дострокове звільнення за 100 тисяч гривень.

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