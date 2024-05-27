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ДБР розслідує прорив кордону ворогом у Харківській області

Слідчі перевіряють рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікацій та комунікацію між підрозділами.

ДБР розслідує прорив кордону ворогом у Харківській області
Фото: З відкритих джерел

ДБР розпочало досудове розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області. 

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

У відомстві зазначили, що 10 травня 2024 окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж кордону, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

В ДБР додали, що зважаючи на резонансність провадження до розслідування залучені "кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління Бюро, забезпечується щільна взаємодія з підрозділами СБУ і повна комунікація та підтримка з боку Генштабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця".

Слідчі перевіряють рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва всіх ланок у регіонах у ході наступальних дій росіян, до та після них, досліджується можливість факту безпідставного залишення бойових позицій українськими підрозділами.

У пресслужбі відомства додали, що наразі вже "встановлений похвилинний розвиток подій, призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом".

Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою (від п'яти до десяти років позбавлення волі) та небажане ставлення до військової служби (від п’яти до восьми років тюрми).

В ДБР наголосили, що всі процесуальні дії виконуються з урахуванням реальної обстановки в місцях дислокації підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

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