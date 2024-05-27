Польща оприлюднила деталі програми “Східний щит”, яку планують реалізувати до 2028-го

Це найбільша операція зі зміцнення східного флангу НАТО з 1945 року.

Польща оприлюднила деталі програми “Східний щит”, вартістю 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда доларів) для зміцнення оборони вздовж свого східного кордону з Білоруссю та Росією, пише Reuters.

Варшава сподівається завершити реалізацію програми до 2028 року.

Кордон став гарячою точкою з того часу, як туди почали стікатися мігранти в 2021 році, після того як Білорусь, близький союзник Росії, відкрила туристичні агенції на Близькому Сході, пропонуючи новий неофіційний маршрут до Європи. Євросоюз заявляє, що цей крок був спрямований на створення кризи.

Відносини між Польщею та Росією різко погіршилися після того, як 24 лютого 2022 року Москва напала на Україну. У відповідь Варшава збільшила витрати на оборону.

Міністерство оборони Польщі представило деталі програми, включно з планами будівництва укріплень, вузлів і телекомунікаційних систем у координації з іншими союзниками НАТО на східній лінії фронту – Фінляндією, Естонією, Латвією та Литвою.

“Це одна комплексна система оборонних і стримуючих дій. Вона об'єднує системи доступу, але ми також закупимо і впровадимо сучасні системи боротьби з безпілотниками і розвідки”, ‒ сказав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Він додав, що це найбільша операція зі зміцнення східного кордону Польщі, східного флангу НАТО з 1945 року.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що інвестиції у програму розпочнуться у першому кварталі 2025 року. Польща сподівається на деякі проєкти залучити фінансування ЄС.

Попередній уряд Польщі побудував паркан на польсько-білоруському кордоні довжиною понад 180 км та висотою 5,5 метрів для захисту від нелегальної міграції. Його доповнює система камер та датчиків, що стежать за кордоном.