ВАКС стягнув у дохід держави риболовецький траулер вартістю біля мільярда гривень

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская".

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у фейсбуці.

Вона зазначила, що вартість судна, за даними СБУ, же складати близько 1 млрд. грн. Траулер знаходиться на контрольованій території України.

За даними, траулер опосередковано, тобто через компанію, належав Верховському Олександру Григоровичу, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом ради федерації федеральних зборів Російської Федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області.

Як член ради федерації, російський чиновник у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України.

На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України.

"Радію, бо ще один актив осіб, що підтримують агресію, переходить в дохід держави Україна. Чекаємо на апеляцію - 5 днів, а далі ФДМ готуватиме актив до продажу, гроші від якого наповнять держбюджет", – додала Богатих.