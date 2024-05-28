Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоЖиття

ВАКС стягнув у дохід держави риболовецький траулер вартістю біля мільярда гривень

Траулер "Бухта Соколовская" належав російському підприємцю.

ВАКС стягнув у дохід держави риболовецький траулер вартістю біля мільярда гривень
ВАКС Фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская". 

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у фейсбуці.

Вона зазначила, що вартість судна, за даними СБУ, же складати близько 1 млрд. грн. Траулер знаходиться на контрольованій території України.

За даними, траулер опосередковано, тобто через компанію, належав Верховському Олександру Григоровичу, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом ради федерації федеральних зборів Російської Федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області.

Як член ради федерації, російський чиновник у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України. 

На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України.

"Радію, бо ще один актив осіб, що підтримують агресію, переходить в дохід держави Україна. Чекаємо на апеляцію - 5 днів, а далі ФДМ готуватиме актив до продажу, гроші від якого наповнять держбюджет", – додала Богатих. 

  • Раніше Фонд держмайна зняв всі арешти з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок", яким володів наближений до Путіна мільйонер Андрій Молчанов. Тепер завод готовий до реалізації.
  • Також Фонд державного майна продав на онлайн-аукціонах Prozorro.Продажі перші санкційні активи: квартири керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова.
  • В управління Фонду держмайна (ФДМ) надійшли санкційні активи проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника та колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies