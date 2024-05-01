Активи Табачника і екссвященослужителя Швеця надійшли в управління ФДМ

Йдеться, зокрема, про майже 150 тисяч доларів, 5 земельних ділянок та пів квартири ексміністра освіти.

В управління Фонду держмайна (ФДМ) надійшло санкційні активи проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника та колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

Він зазначив, що в управління Фонду найдійшли такі активи Табачника:

майже 144 тисячі доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;

½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.

"Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – додав Коваль.