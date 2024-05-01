Активи Табачника і екссвященослужителя Швеця надійшли в управління ФДМ

В управління Фонду держмайна (ФДМ) надійшло санкційні активи проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника та колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця.
Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.
Він зазначив, що в управління Фонду найдійшли такі активи Табачника:
- майже 144 тисячі доларів;
- 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;
- ½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:
- право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.
- право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.
Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.
"Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – додав Коваль.
- У квітні цього року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору.
- Крім того, у березні Табачник отримав заочно 15 років тюрми за співпрацю із РФ. Його визнали винним у державній зраді.
- У листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.