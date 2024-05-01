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Активи Табачника і екссвященослужителя Швеця надійшли в управління ФДМ

Йдеться, зокрема, про майже 150 тисяч доларів, 5 земельних ділянок та пів квартири ексміністра освіти. 

Активи Табачника і екссвященослужителя Швеця надійшли в управління ФДМ
Табачник і Швець
Фото: ФДМ

В управління Фонду держмайна (ФДМ) надійшло санкційні активи проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника та колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль. 

Він зазначив, що в управління Фонду найдійшли такі активи Табачника: 

  • майже 144 тисячі доларів;
  • 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;
  • ½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:
  • право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.
  • право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.

"Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – додав Коваль. 

  • У квітні цього року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору.
  • Крім того, у березні Табачник отримав заочно 15 років тюрми за співпрацю із РФ. Його визнали винним у державній зраді. 
  • У листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.
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