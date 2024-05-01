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ГУР: непальські найманці масово дезертирують з армії Росії

Окупанти шукають втікачів на окупованій території Луганщини, але березультатно.

ГУР: непальські найманці масово дезертирують з армії Росії
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Із окупаційної армії Росії масово тікають непальські найманці, закріплені за військовою частиною 29328 зс РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що причинами дезертирства є величезні втрати у "м’ясних штурмах", жорстоке ставлення польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплата обіцяних грошей.

Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема – на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає.

Доповідь про відсутність на службі в армії РФ непальця
Фото: ГУР
Доповідь про відсутність на службі в армії РФ непальця
Список особового складу в/ч 29328 РФ
Фото: ГУР
Список особового складу в/ч 29328 РФ

"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус", – додають у розвідці.

І зазначають, що непальці потрапляють у пастку, адже потрапити з окупованої Луганщини назад додому самотужки нелегко, до того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності.

"У підсумку бажання заробити “легких” грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", – резюмували у ГУР.

  • Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян.
  • Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу.
  • У лютому цього року йшлося про близько 15 000 громадян Непалу, які воюють в Україні на боці російської армії. Проте офіційні цифри у рази менші – непальський уряд стверджує, що воювати проти України поїхало тільки 200 осіб.
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