ГУР: непальські найманці масово дезертирують з армії Росії

Із окупаційної армії Росії масово тікають непальські найманці, закріплені за військовою частиною 29328 зс РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що причинами дезертирства є величезні втрати у "м’ясних штурмах", жорстоке ставлення польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплата обіцяних грошей.

Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема – на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає.

Фото: ГУР Доповідь про відсутність на службі в армії РФ непальця

Фото: ГУР Список особового складу в/ч 29328 РФ

"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус", – додають у розвідці.

І зазначають, що непальці потрапляють у пастку, адже потрапити з окупованої Луганщини назад додому самотужки нелегко, до того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності.

"У підсумку бажання заробити “легких” грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", – резюмували у ГУР.