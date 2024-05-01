Обмеження у постачанні електроенергії діють у 2 областях, – Міненерго

Йдеться про Харківську область та про місто Кривий Ріг.

Станом на ранок 1 травня обмеження у постачанні електроенергії в Україні діють у 2 областях, повідомляє Міненерго.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася.

Тим часом у Фонді підтримки енергетики України зібрали 410 млн євро від 13 держав-партнерів. За ці кошти купують генератори, трансформатори, запчастини і проводять інтенсивні ремонти.