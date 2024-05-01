Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 19 дітей.

На Донеччині внаслідок обстрілів росіян за минулу добу загинули 2 людини, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Новоолександрівці Гродівської громади загинула людина.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади 1 людина загинула. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Вранці Генштаб повідомив, що всього за добу відбулося 122 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському та Авдіївському напрямках.