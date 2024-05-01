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СБУ проводить обшуки у митрополита Запорізького Луки, – ЗМІ

Офіційно Служба безпеки поки не коментувала обшуки.

СБУ проводить обшуки у митрополита Запорізького Луки, – ЗМІ
Фото: Інтерфакс-Україна

Служба безпеки України вранці в середу здійснює обшук у митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки (Андрій Коваленко), повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело у спецслужбі.

За інформацією співрозмовника агентства, митрополит Запорізький Лука "публічно й активно лобіює позицію Російської православної церкви".

Зазначимо, що 15 березня 2022 року у своєму Телеграм-каналі Лука заявив, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві і тому українці проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гоморри.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія (Ігор Яковенко). За даними відомства, настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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