Аграрії Донеччини втратили більше 5 млрд гривень з початку повномасштабного вторгнення Росії

352 сільгосппідприємства значаться в реєстрі компаній, які зазнали пошкоджень та збитків на території Донецької області.

Лише зафіксована сума збитків на аграрних підприємствах Донецької області з початку повномасштабного російського вторгнення перевищила п’ять млрд гривень.

Про це заявила заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької ОДА Олена Рибакова, повідомляє Укрінформ.

“Це тільки порахованих, бо ще ж скільки є непорахованих, тому що до територій там неможливо дістатися, обстежити. Плюс ще готують (інформацію – ред.) по території, яка зараз була окупована. Тобто, п'ять мільярдів - це тільки те, що порахували”, - зазначила Рибакова.

Вона повідомила, що наразі 352 сільгосппідприємства значаться в реєстрі компаній, які зазнали пошкоджень та збитків на території Донецької області.

При цьому у 2021 році на території Донецької області, підконтрольній Україні, працювало близько 850 агропідприємств.

Зараз важко точно сказати, скільки підприємств виїхало з області, бо кожного дня міняються обставини, додала Рибакова.