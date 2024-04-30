Головне за вівторок, 30 квітня: пів сотні відбитих штурмів на двох напрямках, наслідки ударів по Харкову

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 96 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розблокування українсько-польського кордону. Яким запам’ятається 797-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський під час спільного з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом візиту до Національного університету оборони заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ.

"Ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас приймуть у НАТО”, – сказав Зеленський. Він зазначив, що для когось із членів НАТО це (вступ України до Альянсу, – ред.) ризик, у когось є просто скепсис.

"Питання про НАТО – це питання більшості, а більшість – це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", – пояснив Зеленський.

Також глава держави висловив думку, що війна з РФ йде, серед іншого, бо Україну раніше не прийняли до Альянсу.

Детальніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 96 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного і 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

На Бахмутському напрямку відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 квітня – в нашій новині.

Станом на 13:30 було відомо про одного загиблого і дев'ятьох поранених унаслідок ранкового удару по Харкову. Спершу були дані про двох жертв, але вони не підтвердилися, сказав мер міста.

"Прильоти" – в Київському і Холодногірському районах по цивільних об'єктах, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється", – сказав він.

В Укрзалізниці повідомили, що загиблим є їхній співробітник – монтер колії. Ще одна залізничниця поранена. "Це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі", – повідомили в УЗ.

Серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізували трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами. П'ятьом людям надали допомога на місці, у більшості з них гостра реакція на стрес, повідомили в ОВА.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном, заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

За словами Стефанішиної, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – сказала вона.

Докладніше – в новині.

Українсько-польський кордон фактично розблокований. Про це на засіданні 30 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, план порозуміння, який представив український уряд, дав результат.

"Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею, і далі наші стосунки будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі", - зазначив Шмигаль. Він висловив вдячність польському колезі Дональду Туску "за зусилля в цьому напрямку".

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