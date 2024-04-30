Окупанти пошкодили на Нікопольщині ЛЕП, будинки та три кафе

Люди не постраждали.

Протягом дня ворожа артилерія п’ять разів атакувала Нікопольщину, що у Дніпропетровській області.

Як інформує начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, війська країни-агресорки випустили по району майже два десятки снарядів Також скерували три дрони-камікадзе.

Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській сільській громадах.

Пошкоджені три кафе, магазин, шість приватних осель, декілька ліній електропередач. Люди не постраждали. На решті території Дніпропетровщини – без обстрілів.

Сьогодні стало відомо, що через ракетний удар по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Внаслідок атаки на Одесу 5 людей загинули, понад 30 отримали поранення.