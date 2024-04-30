На Сумському напрямку росіяни позбулися двох зенітно-ракетних комплексів "Бук".
Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій виявили один ЗРК, який перебував на пусковій позиції. По ньому відпрацювали ударними дронами.
"На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один «Бук», по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян", - підсумували в Силах спецоперацій.
Військові оприлюднили відео ураження ворожого озброєння.