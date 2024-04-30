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Сили спецоперацій уразили два російські ЗРК "Бук"

Спершу атакували одну установку, а коли інша прибула на евакуацію, то теж потрапила під обстріл.

Сили спецоперацій уразили два російські ЗРК "Бук"
російський ЗРК "Бук", фото ілюстративне

На Сумському напрямку росіяни позбулися двох зенітно-ракетних комплексів "Бук".

Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій виявили один ЗРК, який перебував на пусковій позиції. По ньому відпрацювали ударними дронами.

"На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один «Бук», по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян", - підсумували в Силах спецоперацій.

Військові оприлюднили відео ураження ворожого озброєння.

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