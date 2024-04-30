У Києві судитимуть психіатра, який за гроші ставив фальшиві діагнози ухилянтам

У Києві судитимуть завідувача психіатричного відділення столичної лікарні, який за гроші ставив фальшиві діагнози для ухилянтів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно завідувача психіатричного відділення однієї зі столичних лікарень за фактом одержання неправомірної вигоди за надання чоловікам призовного віку фіктивних довідок про лікування на стаціонарі психіатричного відділення, що згодом ставало підставою для встановлення групи інвалідності. (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Лікар оформлював фіктивне перебування "пацієнтів" на стаціонарі. Згодом чоловіки мали говорити, що лікуванням їм не допомогло і вони все ще "перебувають у пригніченому стані".

У подальшому всі дані направлялись для надання висновку МСЕК та отримання чоловіком групи інвалідності, що давало можливість уникнути призову на військову службу та виїхати за межі України.

Вартість "послуги" з виготовлення пакету медичних документів становила 6 тисяч доларів.