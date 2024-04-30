​Мешканець Київщини намагався незаконно продати сім автомобілів, ввезених в Україну як "допомога військовим"

У Київській області митники викрили ділків, що наживалися на продажі автівок, ввезених для потреб Сил оборони.

Про це повідомила Державна митна служба.

"Підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці під час проведення спільних з Національною поліцією заходів викрито відразу 7 спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків. Вживані автомобілі «Volvo», «BMW», «Nissan», «Mercedes-Benz» «Volkswagen» та два автомобілі «Opel» через оголошення про продаж намагався реалізувати на території Бучанського району Київщини місцевий мешканець. Вже навіть знайшлися потенційні покупці, які приїхали обирати автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Згідно електронної бази даних митниці, автівки були ввезені в Україну у квітні 2024 року як "гуманітарна допомога". Відповідно до національного законодавства, товари з таким визначенням звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України.

"Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів. По даним фактам складено 7 протоколів про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу. Транспортні засоби вилучені як докази", - зазначили в ДМС.

У жовтні минулого року повідомлялося, що, за даними митників, третина гуманітарної допомоги не доїхала до українських військових.