ФСБ vs ГРУ: жабогадюкінг на марші

Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр

В Донецькій області розформовують підрозділ ГРУ – (ОБТФ) “Каскад”.

Саме “Каскад” став схованкою для російських політичних осіб. Тут відсидівся перший гауляйтер Маріуполя Іващенко після реанімації та загрози ліквідації своїми. Тут сховався депутат Держдуми – автор “русской весны” 2014 та куратор окупації Маріуполя 2022 Дмитро Саблін. Тут назбирали найманців по всіх квазіутвореннях та країнах від Придністров’я до Непалу. Все це добро було активом ГРУ МО РФ. У тому числі де-факто до складу “Каскаду” входив так званий "добровольчий" батальйон “Богдана Хмельницького”.

Тепер цей підрозділ розганяють, але є нюанс. Всіх негромадян РФ – найманців-іноземців – мають депортувати. Тому що у російському громадянстві їм формально відмовлено, спрощеного отримання не передбачено, а строк перебування на території рф закінчився. Тобто – додому. Але для умовного Непалу це – лише додому. А от для українських, молдовських та грузинських зрадників, “русскоговорящих фашистов” країн Балтії це – пряма дорога до в'язниці вдома. На росії вже пробують достукатись до Путіна та підняти галас, але безуспішно. Навіть маніпулюючи на темі мігрантів. Тому що всі розуміють, хто зараз в фаворі. А сваритись із ФСБ в принципі не комільфо.

Здавалося, така внутрішня війна не на користь росії чи інтересам ФСБ. Але це лише здавалось. Об’єктивно, в ФСБ вже може не бути іншого шансу повернути собі тотальний вплив в Кремлі. Тому принести в жертву репутацію ГРУ та декілька сотень / тисяч найманців не така вже висока плата. Цілком в межах розумного з точки зору боротьби за владу.

А що нам? А нам ця боротьба нині в чистий плюс. Мінус бойові підрозділи окупантів. Мінус впливові особи. Плюс удар по репутації. Враховуючи, що це лише початок і ГРУ не зробив жодного удару у відповідь, далі буде ще цікавіше. Але маємо не проґавити та посилити. Прийшов час фокусуватися на цих історіях. Інформаційним ударом в слабке місце на всіх інформаційних фронтах. Другого такого шансу може й не бути.