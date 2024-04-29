Чеська поліція: в вибухах на складах боєприпасів у 2014 винне ГРУ, підозрювані – в РФ

Слідчі вважають, що ці вибухи були лише частиною широкої спецоперації проти України і країн ЄС.

Чеські правоохоронці завершили розслідування вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце, що трапилися в жовтні та грудні 2014, спричинили загибель двох громадян Чехії і завдали збитків на суму понад 1 млрд крон.

Слідство вважає, що до злочину причетна російська воєнна розвідка. Це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсії Росії на території ЄС і України, повідомили в поліції Чехії.

Для подальших дій поліцейським органам бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чеської Республіки.

"Можна лише припускати, які завдання виконували окремі члени, які перебували в Чехії та сусідніх країнах, або скільки інших військовослужбовців російських збройних сил та їх колабораціоністів брали участь у нападі", – йдеться у повідомленні.

Підозрювані в організації вибухів перебувають у Росії. Можливості отримання додаткових доказів у Чеській Республіці або в країнах, які задовольнили запити Чехії про правову допомогу, вичерпано. Через це поліція не може отримати додаткову інформацію, яка б дозволила порушити кримінальну справу, у зв’язку з чим вирішила відкласти розгляд справи.