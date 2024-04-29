Чеська поліція: в вибухах на складах боєприпасів у 2014 винне ГРУ, підозрювані – в РФ

Чеські правоохоронці завершили розслідування вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце, що трапилися в жовтні та грудні 2014, спричинили загибель двох громадян Чехії і завдали збитків на суму понад 1 млрд крон.
Слідство вважає, що до злочину причетна російська воєнна розвідка. Це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсії Росії на території ЄС і України, повідомили в поліції Чехії.
Для подальших дій поліцейським органам бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чеської Республіки.
"Можна лише припускати, які завдання виконували окремі члени, які перебували в Чехії та сусідніх країнах, або скільки інших військовослужбовців російських збройних сил та їх колабораціоністів брали участь у нападі", – йдеться у повідомленні.
Підозрювані в організації вибухів перебувають у Росії. Можливості отримання додаткових доказів у Чеській Республіці або в країнах, які задовольнили запити Чехії про правову допомогу, вичерпано. Через це поліція не може отримати додаткову інформацію, яка б дозволила порушити кримінальну справу, у зв’язку з чим вирішила відкласти розгляд справи.
- У 2021 році чеський бізнесмен Гебев повідомив, що на складах у Врбетіце зберігалися боєприпаси для України.
- Розслідувачі Bellingcat у тому ж таки 2021-му повідомляли, що вибухи на чеських складах є операцією російської воєнної розвідки проти України. Відповідальними за диверсію вважають "елітний" підрозділ ГРУ, що може стояти й за вибухами в Болгарії.
- Чехія офіційно звинувачувала Росію в вибухах, а МЗС країни навіть виставило Москві рахунок за завдану ними шкоду.