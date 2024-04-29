ЄС перевірить, чи Meta робить достатньо для протидії російській дезінформації, ‒ FT

Брюссель має намір сьогодні розпочати розслідування щодо Facebook та Instagram компанії Meta через побоювання, що гігант соціальних мереж не робить достатньо для протидії дезінформації з Росії та інших країн.

Про це пише The Financial Time з посиланням на джерела.

Регулятори підозрюють, що Meta не зупиняє широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес. Про це незабаром мають заявити в Європейській комісії.

Чиновники ЄС особливо стурбовані тим, як платформа Meta реагує на спроби Росії зірвати майбутні європейські вибори. Проте очікується, що комісія не виділятиме Росію у своїй заяві, а лише згадає про маніпулювання інформацією з боку іноземних суб'єктів.

Слідчі розглянуть, чи Meta намагалася зменшити ризики, у той час як компанія намагалася зупинити використання CrowdTangle ‒ інструменту, який дозволяє перевірити, чи постять різні акаунти одні й ті ж посилання протягом короткого періоду часу. Вони також перевірять, як Meta відстежує дезінформацію, щоб допомогти фактчекерам та журналістам.

У Євросоюзі також побоюються, що механізм компанії, що дозволяє користувачам відзначати незаконний контент, не є доступним або достатньо зручним для користувача, щоб відповідати Закону ЄС про цифрові послуги ‒ знаковому законодавству блоку, призначеному для контролю над контентом в Інтернеті. Закон, схвалений у квітні минулого року, включає заходи, що дозволяють платформам розкривати інформацію про те, які кроки вони роблять для боротьби з дезінформацією чи пропагандою. Якщо ЄС виявить, що Meta порушує закон, компанію можна оштрафувати на суму до 6% від свого глобального річного обороту.

Цей крок є останньою нормативною дією, прийнятою комісією проти груп великих технологічних компаній, у той час як серед держав-членів зростають побоювання, що Росія поширює дезінформацію в соціальних мережах, щоб підірвати демократію напередодні загальноєвропейських виборів на початку червня.